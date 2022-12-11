Райс о вылете Англии с ЧМ: «Лучшая команда проиграла. Не помню креатив от Франции, кроме двух голов»

Теги Вест Хэм Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу ЧМ-2022 Деклан Райс Футбол

Деклан Райс считает вылет сборной Англии от Франции на ЧМ-2022 несправедливым.

Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

«Мы не были чрезмерно уверены в себе, но чувствовали достаточную уверенность, чтобы думать о победе над Францией и выходе в полуфинал. Не помню, чтобы они показали что-то креативное, кроме двух голов. Мы довольно хорошо играли.

По моему мнению, лучшая команда проиграла. И это доказывает наш уровень. Люди снова начинают в нас верить, страна толкает нас вперед. Еще несколько лет назад это было не так, поэтому мы можем гордиться собой.

Мы должны вернуться, потому что в футболе сборных все судят по достигнутому успеху», – сказал полузащитник сборной Англии и «Вест Хэма».

Англия страдает в 1/4 финала ЧМ больше всех. Уже 7-й вылет

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные