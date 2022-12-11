Райс о вылете Англии с ЧМ: «Лучшая команда проиграла. Не помню креатив от Франции, кроме двух голов»

считает вылет сборной Англии от Франции на несправедливым.

Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

«Мы не были чрезмерно уверены в себе, но чувствовали достаточную уверенность, чтобы думать о победе над Францией и выходе в полуфинал. Не помню, чтобы они показали что-то креативное, кроме двух голов. Мы довольно хорошо играли.

По моему мнению, лучшая команда проиграла. И это доказывает наш уровень. Люди снова начинают в нас верить, страна толкает нас вперед. Еще несколько лет назад это было не так, поэтому мы можем гордиться собой.

Мы должны вернуться, потому что в футболе сборных все судят по достигнутому успеху», – сказал полузащитник сборной и .

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