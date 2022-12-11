«МЮ» интересен форвард Португалии Рамуш. Скауты клуба много раз просматривали автора хет-трика на ЧМ-2022
«Манчестер Юнайтед» интересен форвард сборной Португалии.
Внимание клуба АПЛ привлек автор пока единственного хет-трика на ЧМ-2022 Гонсалу Рамуш.
«МЮ» уже много раз высылал скаутов следить за игрой 21-летнего нападающего «Бенфики», сообщает Фабрицио Романо
После разрыва контракта с Криштиану Роналду «Ман Юнайтед» намерен подписать форварда в зимнее трансферное окно.
Рамуш забил 9 голов в 11 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне. Его подробная статистика выступлений доступна здесь.
Это он забивал вместо Роналду. Знакомимся с Гонсалу Рамушем
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