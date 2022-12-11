«МЮ» интересен форвард Португалии Рамуш. Скауты клуба много раз просматривали автора хет-трика на ЧМ-2022

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Гонсалу Рамуш Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересен форвард сборной Португалии.

Внимание клуба АПЛ привлек автор пока единственного хет-трика на ЧМ-2022 Гонсалу Рамуш.

«МЮ» уже много раз высылал скаутов следить за игрой 21-летнего нападающего «Бенфики», сообщает Фабрицио Романо

После разрыва контракта с Криштиану Роналду «Ман Юнайтед» намерен подписать форварда в зимнее трансферное окно.

Рамуш забил 9 голов в 11 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне. Его подробная статистика выступлений доступна здесь.

Это он забивал вместо Роналду. Знакомимся с Гонсалу Рамушем

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные