Рамуш первым после Саленко набрал 4 (3+1) очка за игру ЧМ. У форварда сборной России 5+1 с Камеруном в 1994-м
Форвард Гонсалу Рамуш стал первым за 28 лет игроком с 4 результативными действиями в игре ЧМ.
Футболист «Бенфики» оформил хет-трик в матче Португалии со Швейцарией (6:1) и отдал один голевой пас.
Последним футболистом с таким количеством очков по системе «гол+пас» был россиянин Олег Саленко, на ЧМ-1994 забивший Камеруну 5 голов и сделавший одну результативную передачу.
Подробно со статистикой Рамуша можно ознакомиться здесь.
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