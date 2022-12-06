Рамуш – автор первого хет-трика на ЧМ-2022. Он вышел вместо Роналду в старте Португалии

оформил первый хет-трик на .

В матче 1/8 финала между Португалией и Швейцарией (5:1, второй тайм) 21-летний нападающий забил на 17-й, 51-й и 67-й минуте и стал первым игроком на ЧМ-2022, оформившим хет-трик. Форвард «Бенфики» вышел в стартовом составе своей команды вместо Криштиану Роналду.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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