Игрок «Ростова» Миронов: «Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион. Мы можем их догнать и бороться за трофей»
Алексей Миронов верит в шансы «Ростова» побороться за победу в Мир РПЛ.
«Конечно, я верю в то, что мы останемся в топ-3 РПЛ по итогу сезона.
Думаю, что «Ростов» даже может рассчитывать на чемпионскую гонку, потому что у нас организованная, крепкая и сплоченная команда. Мы сделаем все возможное, чтобы не упустить этот заряд.
Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион. Пока слишком рано. «Ростов» еще может догнать их и бороться за трофей. Это вполне возможно», – сказал 22-летний полузащитник команды из Ростова-на-Дону.
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице – 35 очков. «Зенит» находится на первой позиции – 42 балла.
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