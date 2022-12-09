Игрок «Ростова» Миронов: «Не согласен с тем, что «Зенит» уже чемпион. Мы можем их догнать и бороться за трофей»

верит в шансы «Ростова» побороться за победу в Мир .

«Конечно, я верю в то, что мы останемся в топ-3 РПЛ по итогу сезона.

Думаю, что даже может рассчитывать на чемпионскую гонку, потому что у нас организованная, крепкая и сплоченная команда. Мы сделаем все возможное, чтобы не упустить этот заряд.

Не согласен с тем, что уже чемпион. Пока слишком рано. «Ростов» еще может догнать их и бороться за трофей. Это вполне возможно», – сказал 22-летний полузащитник команды из Ростова-на-Дону.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице – 35 очков. «Зенит» находится на первой позиции – 42 балла.

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