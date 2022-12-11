Хави хочет, чтобы Бускетс продлил контракт с «Барсой». Хавбеку придется снизить зарплату вдвое

должен в ближайшее время принять решение о будущем в «Барселоне».

У 34-летнего полузащитника истекает контракт летом. И в ближайшее время он намерен решить, что делать дальше.

По данным Diario Sport, тренер хочет, чтобы Бускетс продлил контракт.

Однако если Серджи решит остаться, ему придется пойти на существенное снижение зарплаты. Речь может идти о двукратном снижении.

Статистику Бускетса можно изучить здесь.

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