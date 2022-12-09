Роберто станет новым капитаном «Барсы» летом, если Бускетс уйдет (Diari ARA)
Серджи Роберто станет капитаном «Барселоны», если Серджи Бускетс уйдет.
Роберто – третий капитан «Барсы» на этот сезон после Жерара Пике и Серджи Бускетса. Если 34-летний полузащитник уйдет из каталонского клуба летом, то Роберто станет новым капитаном «Барсы», утверждает Diari ARA, ссылаясь на несколько источников.
Серджи уже сообщил агентам, что хочет подписать новый контракт с «Барселоной» еще на год или два. Переговоры по этому вопросу еще не начались.
Скорее всего, после ЧМ-2022 в связи с уходом Пике четвертым капитаном «Барсы» станет Марк-Андре тер Стеген.
В этом сезоне 30-летний футболист принял участие в 12 матчах «Барсы» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его статистика доступна здесь.
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