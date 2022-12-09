Неймар, Модрич, Ришарлисон, Ловрен, Винисиус и Ковачич – в старте на матч Бразилии и Хорватии

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Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Хорватии на матч 1/4 финала ЧМ-2022.

Состав Бразилии: Алиссон, Маркиньос, Тиаго Силва, Эдер Милитао, Данило, Каземиро, Лукас Пакета, Неймар, Рафинья, Винисиус Жуниор, Ришарлисон.

Состав Хорватии: Доминик Ливакович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Борна Соса, Лука Модрич, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Иван Перишич, Марио Пашалич, Андрей Крамарич.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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