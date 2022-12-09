Неймар, Модрич, Ришарлисон, Ловрен, Винисиус и Ковачич – в старте на матч Бразилии и Хорватии

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Хорватии на матч 1/4 финала .

Состав Бразилии: Алиссон, Маркиньос, Тиаго Силва, Эдер Милитао, Данило, , Лукас Пакета, , Рафинья, , Ришарлисон.

Состав Хорватии: Доминик Ливакович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Борна Соса, , Матео Ковачич, Марцело Брозович, Иван Перишич, Марио Пашалич, Андрей Крамарич.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ