Франция – 2-я сборная, выигравшая матч ЧМ после двух пенальти в ее ворота. Такого не было с 1930-го
Сборная Франции повторила достижение сборной Аргентины 92-летней давности.
Команда Дидье Дешама обыграла Англию (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2022. В течение игры в ее ворота дважды назначались пенальти: Харри Кейн забил в первом случае и пробил выше во втором.
Лишь Аргентине в 1930 году удавалось выиграть матч чемпионата мира после двух одиннадцатиметровых в ее ворота. Она разгромила Мексику (6:3).
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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