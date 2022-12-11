Франция – 2-я сборная, выигравшая матч ЧМ после двух пенальти в ее ворота. Такого не было с 1930-го

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Сборная Франции повторила достижение сборной Аргентины 92-летней давности.

Команда Дидье Дешама обыграла Англию (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2022. В течение игры в ее ворота дважды назначались пенальти: Харри Кейн забил в первом случае и пробил выше во втором.

Лишь Аргентине в 1930 году удавалось выиграть матч чемпионата мира после двух одиннадцатиметровых в ее ворота. Она разгромила Мексику (6:3).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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