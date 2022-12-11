Дешам о 2:1 с Англией: «Большой матч против сильной команды, и Франция снова себя проявила»

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча с Англией (2:1).

«Это потрясающе. Это был большой матч, мы встречались с очень сильной английской командой. Но мы снова себя проявили.

То, что мы снова в полуфинале, здорово для всех игроков. Мы хотим остановить время и будем наслаждаться этим до среды.

У нас есть правильный менталитет, правильное состояние разума, и это видно. Мы удержали преимущество в счете благодаря своему сердцу и своему мужеству.

Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко. Эта команда заслуживает признания, что неудивительно. Мы очень серьезно к ней отнесемся», – подчеркнул Дешам.

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