Пепе сломал руку в игре Португалии с Марокко, но отыграл матч до конца

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Пепе сломал руку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Португалией и Марокко.

Федерация футбола Португалии сообщила, что 39-летний защитник получил перелом локтевой кости левой руки.

После вчерашнего матча игрок прошел обследование в одной из больниц Дохи. В ходе него подозрение на перелом подтвердилось.

Несмотря на повреждение, Пепе отыграл матч с Марокко до конца.

Статистику футболиста «Порту» можно найти здесь.

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