Пепе сломал руку в игре Португалии с Марокко, но отыграл матч до конца

Пепе сломал руку в матче 1/4 финала между Португалией и .

Федерация футбола Португалии сообщила, что 39-летний защитник получил перелом локтевой кости левой руки.

После вчерашнего матча игрок прошел обследование в одной из больниц Дохи. В ходе него подозрение на перелом подтвердилось.

Несмотря на повреждение, отыграл матч с Марокко до конца.

Статистику футболиста можно найти здесь.

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