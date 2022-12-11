Пепе сломал руку в игре Португалии с Марокко, но отыграл матч до конца
Пепе сломал руку в матче 1/4 финала ЧМ-2022 между Португалией и Марокко.
Федерация футбола Португалии сообщила, что 39-летний защитник получил перелом локтевой кости левой руки.
После вчерашнего матча игрок прошел обследование в одной из больниц Дохи. В ходе него подозрение на перелом подтвердилось.
Несмотря на повреждение, Пепе отыграл матч с Марокко до конца.
Статистику футболиста «Порту» можно найти здесь.
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