Отавио о Роналду: «Криштиану – один из лучших в истории, образец, капитан и наша сила. Мы едины»

Хавбек Португалии Отавио заявил, что у нет конфликтов в сборной.

– Я думаю, то, что сказал Роналду, абсолютно верно, мы едины, и посторонние события не затрагивают команду. Мы знаем обо всем, что происходит внутри и за пределами сборной, и мы сосредоточены только на игре и победах Португалии.

– Были ли какие-то объяснения с его стороны?

– Все всегда было нормально. Никто не видел споров или чего-то подобного. Это нормально – расстраиваться, когда не играешь, такое случается не только с Криштиану. Все, что он делает или не делает, становится новостью. Мы едины.

– Вы чувствуете, что Роналду душой и телом в сборной?

– Он всегда это демонстрировал. Иногда СМИ выставляют его в не очень хорошем свете. Он прекрасный капитан и поддерживал команду, даже если не играл [в стартовом составе 1/8 финала против Швейцарии].

– В чем отличие игры Португалии с Роналду и без него?

– Без разницы. В каждой игре мы видим положительные и отрицательные моменты, пытаемся применить их на практике. Роналду – образцовый игрок, один из лучших в истории, но мы знаем, насколько хорош каждый из нас. Гонсалу [Рамуш] вышел и был хорош. Нас 24, и все готовы играть.

– Говорил ли Роналду, что хочет уйти?

– Он ничего не говорил, потому что никогда не хотел уйти. Наоборот. Он – пример, и он – наш капитан. Команда – вместе с ним. Он – наша сила, и мы все едины.

– Что вы чувствуете в связи с таким количеством новостей и вопросов о Роналду?

– У Криштиану очень большая аудитория, когда у него все хорошо, у команды все хорошо. Когда у команды все плохо, то и у него тоже», – сказал полузащитник «Порту».

Феликс о Роналду: «Тактика Португалии одинакова, независимо от того, в составе он или нет. Криштиану приносит что-то свое в игру»

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