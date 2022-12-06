Пепе забил Швейцарии в 39 лет и 283 дня. Это рекорд плей-офф ЧМ

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Защитник сборной Португалии Пепе установил рекорд плей-офф ЧМ, забив Швейцарии.

Футболист, представляющий «Порту», поразил ворота соперника по 1/8 финала ЧМ-2022 на 33-й минуте.

Сегодня Пепе 39 лет и 283 дня. Он стал самым возрастным автором гола в матчах на выбывание на чемпионатах мира.

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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