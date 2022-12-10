Марокко – первая арабская сборная, вышедшая в полуфинал ЧМ

стала первой арабской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

В 1/4 финала марокканцы обыграли Португалию со счетом 1:0. Гол забил Юссеф Эн-Нессери.

Таким образом, команда Валида Реграги стала первой арабской сборной, которая сыграет в полуфинале чемпионата мира.

До ЧМ-2022 лучшим результатом арабских сборных была 1/8 финала – Марокко в 1986-м, Саудовская Аравия в 1994-м и и Алжир в 2014-м.

Реграги – первый африканский тренер, вышедший в полуфинал чемпионата мира

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