Англия лишь раз в XXI веке дошла до 1/2 финала ЧМ. Трижды вылетали в четвертьфинале

Сборная Англии 3-й раз в XXI веке вылетела в 1/4 финала чемпионата мира.

На ЧМ-2022 англичане уступили на этой стадии Франции (1:2) и покинули турнир.

В четвертьфинале Англия также вылетала на ЧМ-2002 и ЧМ-2006.

На прошлом чемпионате мира англичане дошли до полуфинала, но вылетели. В матче за 3-е место команда уступила Бельгии. Это был единственный случай в XXI веке, когда Англия дошла до 1/2 финала чемпионата мира.

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