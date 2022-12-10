Месси о Хорватии: «Будет тяжелый полуфинал. Они играли с Бразилией на равных, а временами даже лучше»

уважительно отозвался о сборной .

и Хорватия сыграют в полуфинале 14 декабря на стадионе «Лусаил», начало – в 22:00 по московскому времени.

«Будет тяжелый матч. Хорватия показывает, что это классная команда. Они играли с Бразилией на равных. А из того, что мы видели – временами даже и лучше, особенно в центре поля.

Хорватия работает с одним и тем же тренером (Златко Даличем – прим. Sports.ru) с предыдущего чемпионата мира. Они очень хорошо знают друг друга, они здесь не просто так.

Это полуфинал, и он будет быть очень тяжелым», – сказал нападающий сборной Аргентины и .

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