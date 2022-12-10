Мануэл Фернандеш о Роналду в запасе: «Никто не ожидал, но это сработало. Во главе всегда результат»

высказался о в запасе сборной .

«Никто не ожидал, что Роналду окажется на скамейке запасных, но это сработало. Во главе всегда результат. Решение будет хорошим или плохим в зависимости от результата.

Роналду долгое время играл на высоком уровне, и вполне естественно, что молодые игроки берут на себя ответственность.

Португалии предстоит трудная игра с Марокко, но в то же время наш футбол отличается от футбола Испании», – сказал бывший хавбек «Локомотива» и сборной Португалии.

37-летний форвард не попал в стартовый состав Португалии на матч 1/4 финала против Марокко. Перед этим со Швейцарией он вышел на 73-й минуте.

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