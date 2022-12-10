Эмилиано Мартинес о победе Аргентины: «У нас есть яйца и страсть. Мы сделали это для 45 миллионов человек»
Вратарь сборной Аргентины выдал эмоциональную речь после победы над Нидерландами.
Аргентинцы вышли в полуфинал, победив Нидерланды (2:2, по пенальти – 4:3). Эмилиано Мартинес отразил два удара в послематчевой серии.
– Только послушайте людей! Мы играли ради 45 миллионов. В стране непростая экономическая ситуация. Доставлять людям радость – это самое приятное, что я могу сделать в данный момент.
– Почему вы вышли в полуфинал?
– Потому что у нас есть яйца, есть страсть, есть сердце. И мы делаем это для 45 миллионов человек.
Дайте мне насладиться, потом мы проанализируем Хорватию, – сказал Эмилиано Мартинес, голкипер «Астон Виллы».
В 16 Эмилиано Мартинес перешел в «Арсенал» и спас семью от долгов. Сегодня он спас вообще всю Аргентину❤️
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