Вратарь сборной Аргентины выдал эмоциональную речь после победы над Нидерландами.

Аргентинцы вышли в полуфинал, победив (2:2, по пенальти – 4:3). Эмилиано Мартинес отразил два удара в послематчевой серии.

– Только послушайте людей! Мы играли ради 45 миллионов. В стране непростая экономическая ситуация. Доставлять людям радость – это самое приятное, что я могу сделать в данный момент.

– Почему вы вышли в полуфинал?

– Потому что у нас есть яйца, есть страсть, есть сердце. И мы делаем это для 45 миллионов человек.

Дайте мне насладиться, потом мы проанализируем Хорватию, – сказал Эмилиано Мартинес, голкипер .

В 16 Эмилиано Мартинес перешел в «Арсенал» и спас семью от долгов. Сегодня он спас вообще всю Аргентину❤️

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