Москалев о матче за Суперкубок «Зенит» – «Спартак»: «Тоже был удивлен, что все переговоры с ВАР‑центром записывались. Нас никто не предупреждал»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи OLIMPBET Суперкубок России Владимир Москалев видеоповторы Футбол

Владимир Москалев высказался о своем судействе в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

В июле «Зенит» разгромил «Спартак» в этой игре со счетом 4:0.

«Я тоже был очень сильно удивлен, что все переговоры [с ВАР‑центром] записывались. Нас никто не предупреждал об этом. Мне звонили мои знакомые и писали, говорили, что круто, здорово, прочувствовали это, что так интересно. Спрашивали, когда еще будет.

До игры камеры, конечно, видели, обсуждали, проговаривали, что просто будет съемка. Но не говорили о том, что мы как‑то по‑особенному должны себя вести. Самое главное, чтобы мы вели себя так, как обычно ведем в жизни. И ничего не поменялось. И по результату получилось», – сказал Москалев.

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