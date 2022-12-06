Москалев о матче за Суперкубок «Зенит» – «Спартак»: «Тоже был удивлен, что все переговоры с ВАР‑центром записывались. Нас никто не предупреждал»
Владимир Москалев высказался о своем судействе в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
В июле «Зенит» разгромил «Спартак» в этой игре со счетом 4:0.
«Я тоже был очень сильно удивлен, что все переговоры [с ВАР‑центром] записывались. Нас никто не предупреждал об этом. Мне звонили мои знакомые и писали, говорили, что круто, здорово, прочувствовали это, что так интересно. Спрашивали, когда еще будет.
До игры камеры, конечно, видели, обсуждали, проговаривали, что просто будет съемка. Но не говорили о том, что мы как‑то по‑особенному должны себя вести. Самое главное, чтобы мы вели себя так, как обычно ведем в жизни. И ничего не поменялось. И по результату получилось», – сказал Москалев.
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