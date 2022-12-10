Болельщик с голым торсом выбежал на поле во время матча Нидерланды – Аргентина

Болельщик выбежал на поле в матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами.

Мужчина с голым торсом, на котором было написано «Vitaly the GOAT», прорвался на поле во втором тайме. Его задержали 5 стюардов.

отмечает, что это был блогер Виталий Здоровецкий, родившийся в Мурманске. Он выбегал на поле во время финала чемпионата мира-2014 между Германией и (1:0). В финальном матче Лиги чемпионов 2019 года на поле выбежала болельщица, которая была в купальнике с именем Виталия.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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