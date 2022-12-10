Гол Вегорста Аргентине на 101-й минуте – самый поздний в плей-офф ЧМ без учета экстра-таймов

Форвард Нидерландов Ваут Вегорст побил рекорд чемпионатов мира.

Вышедший на замену в 1/4 финала игрок сравнял счет в матче с Аргентиной на 101-й минуте.

Гол был забит на отметке 100:30. Это самый поздний гол в плей-офф ЧМ без учета овертаймов с момента сбора статистики (с 1966 года).

Форвард Нидерландов Вегорст забил 1-й гол на чемпионатах мира первым же ударом. Он сделал дубль с Аргентиной

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