Гол Вегорста Аргентине на 101-й минуте – самый поздний в плей-офф ЧМ без учета экстра-таймов

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Форвард Нидерландов Ваут Вегорст побил рекорд чемпионатов мира.

Вышедший на замену в 1/4 финала ЧМ-2022 игрок «Бешикташа» сравнял счет в матче с Аргентиной на 101-й минуте.

Гол был забит на отметке 100:30. Это самый поздний гол в плей-офф ЧМ  без учета овертаймов с момента сбора статистики (с 1966 года).

Форвард Нидерландов Вегорст забил 1-й гол на чемпионатах мира первым же ударом. Он сделал дубль с Аргентиной

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