Гол Вегорста Аргентине на 101-й минуте – самый поздний в плей-офф ЧМ без учета экстра-таймов
Форвард Нидерландов Ваут Вегорст побил рекорд чемпионатов мира.
Вышедший на замену в 1/4 финала ЧМ-2022 игрок «Бешикташа» сравнял счет в матче с Аргентиной на 101-й минуте.
Гол был забит на отметке 100:30. Это самый поздний гол в плей-офф ЧМ без учета овертаймов с момента сбора статистики (с 1966 года).
Форвард Нидерландов Вегорст забил 1-й гол на чемпионатах мира первым же ударом. Он сделал дубль с Аргентиной
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