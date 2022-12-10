Месси напрямую поучаствовал в 17 голах Аргентины на ЧМ. Он побил рекорд Марадоны в сборной

Лионель Месси обошел Диего Марадону по результативным действиям на чемпионатах мира.

Форвард сборной Аргентины отдал ассист и забил гол в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов (2:2, дополнительное время).

Таким образом, Месси напрямую поучаствовал в 17 голах (10 голов и 7 ассистов) Аргентины на чемпионатах мира и обошел по этому показателю Диего Марадону, которому принадлежал рекорд аргентинской команды.

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