Месси набрал 17 (10+7) очков по «гол+пас» на ЧМ. Это лучший результат с 2006 года

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Томас Мюллер ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси сделал результативный пас и забил в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.

Форвард сборной Аргентины набрал 16-е и 17-е очки (10+7) по системе «гол+пас» за время выступлений в турнире.

С момента дебюта Месси на ЧМ-2006 году никто не сделал больше результативных действий.

У форварда сборной Германии Томаса Мюллера 16 очков.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные