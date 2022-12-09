Месси набрал 17 (10+7) очков по «гол+пас» на ЧМ. Это лучший результат с 2006 года

сделал результативный пас и забил в матче 1/4 финала с Нидерландами.

Форвард сборной набрал 16-е и 17-е очки (10+7) по системе «гол+пас» за время выступлений в турнире.

С момента дебюта Месси на ЧМ-2006 году никто не сделал больше результативных действий.

У форварда сборной Германии Томаса Мюллера 16 очков.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ