Месси набрал 17 (10+7) очков по «гол+пас» на ЧМ. Это лучший результат с 2006 года
Лионель Месси сделал результативный пас и забил в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами.
Форвард сборной Аргентины набрал 16-е и 17-е очки (10+7) по системе «гол+пас» за время выступлений в турнире.
С момента дебюта Месси на ЧМ-2006 году никто не сделал больше результативных действий.
У форварда сборной Германии Томаса Мюллера 16 очков.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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