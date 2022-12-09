Месси набрал 6 (4+2) очков в 5 матчах ЧМ-2022

результативно проводит ЧМ-2022.

Форвард сборной отдал голевой пас на в матче 1/4 финала чемпионата мира с Нидерландам, а затем реализовал пенальти.

Таким образом, на ЧМ-2022 Месси забил 4 гола – по одному Саудовской Аравии, Мексике, Австралии и Нидерландам. Также нападающий «ПСЖ» отдал 2 ассиста – по одному против Мексики и Нидерландов.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ