Феликс о Роналду: «Тактика Португалии одинакова, независимо от того, в составе он или нет. Криштиану приносит что-то свое в игру»

высказался о значении для сборной .

– Роналду когда-нибудь угрожал уйти из сборной?

– Я не буду отвечать, об этом уже говорили. Я просто хочу сообщить всем, особенно СМИ: Португалия проводит отличный турнир, сборная давно не доходила до четвертьфинала. Мы все должны быть более сплоченными и не портить атмосферу в сборной.

– Есть разница при игре с Роналду и без него?

– Тактика одинакова, независимо от того, в составе он или нет. С первой игры мы использовали одну и ту же тактику. У него есть характеристики, которых нет у других, есть другие игроки, у которых другие характеристики, но у команды всегда одна и та же идентичность.

– Жозе Фонте сказал, что Португалия больше играет как команда, пусть и неосознанно, когда Роналду нет рядом. Не вынуждают ли вас играть на него?

– Не чувствую такого обязательства. Мы всегда стараемся найти лучшее решение, но у каждого свое мнение. Роналду приносит что-то свое в игру, – сказал форвард .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ