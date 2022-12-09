Ари о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Хорватия абсолютно заслуженно победила одну из самых сильных команд мира»
Ари высказался о вылете сборной Бразилии с ЧМ-2022.
В 1/4 финала турнира в Катаре бразильцы проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).
«Я очень расстроен, потому что сборная Бразилии – одна из самых сильных команд в мире! Просто невероятно. Я начал сильно нервничать и переживать только во время пенальти. Совсем не ожидал такого исхода.
Хорватия показала отличную игру. Это абсолютно заслуженная победа. Они хорошо оборонялись и контролировали игру. Кроме того, у хорватов очень сильный вратарь. Бразильцы, конечно, тоже смотрелись здорово, но не смогли забить. Я очень удивлен этому», – сказал экс-нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива».
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