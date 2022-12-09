Тите ушел в раздевалку после серии пенальти, оставив игроков одних на поле

Тренер сборной ушел в раздевалку после поражения по пенальти от .

Сразу после серии пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2022 ушел в подтрибунку, оставив игроков одних на поле. В послематчевой серии 11-метровых вратарь хорватов Доминик Ливакович отразил удар Родриго, а Маркиньос пробил в штангу. Четыре удара хорватских футболистов были точны.

Напомним, Тите тренирует сборную Бразилии с 2016 года.

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