Хавбек Австралии Баккус о Месси: «На поле он похож на восковую фигуру, кажется ненастоящим. Особенный игрок»

поделился впечатлениями об игре против .

«Невероятно, насколько он хорош на самом деле, как он наблюдает за игрой, видит ее и берет на себя. Это уникально, ведь не так много людей умеют это делать.

Получить мяч в любой точке поля, прикрыть его, быть уверенным в себе, идти в обводку и вести игру. Я старался поглядывать за ним, чтобы видеть, где он и что он делает все время.

Это особенный игрок, за которым стоит наблюдать. На поле он кажется ненастоящим, немного похож на восковую фигуру, если честно. Но было удивительно играть против него, и я пытался учиться, но это трудно, когда ты в гуще событий», – сказал хавбек сборной и .

Австралия проиграла в 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентине со счетом 1:2. Лионель Месси отметился голом в этом матче.

Сегодня сборная Аргентины в четвертьфинале турнира в Катаре встретится с Нидерландами.

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