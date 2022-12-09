Хавбек Австралии Баккус о Месси: «На поле он похож на восковую фигуру, кажется ненастоящим. Особенный игрок»
Кеану Баккус поделился впечатлениями об игре против Лионеля Месси.
«Невероятно, насколько он хорош на самом деле, как он наблюдает за игрой, видит ее и берет на себя. Это уникально, ведь не так много людей умеют это делать.
Получить мяч в любой точке поля, прикрыть его, быть уверенным в себе, идти в обводку и вести игру. Я старался поглядывать за ним, чтобы видеть, где он и что он делает все время.
Это особенный игрок, за которым стоит наблюдать. На поле он кажется ненастоящим, немного похож на восковую фигуру, если честно. Но было удивительно играть против него, и я пытался учиться, но это трудно, когда ты в гуще событий», – сказал хавбек сборной Австралии и «Сент-Миррена».
Австралия проиграла в 1/8 финала ЧМ-2022 Аргентине со счетом 1:2. Лионель Месси отметился голом в этом матче.
Сегодня сборная Аргентины в четвертьфинале турнира в Катаре встретится с Нидерландами.
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