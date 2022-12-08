Промес поддержал гимнастку Мельникову на Кубке Воронина. Ангелина была на матчах «Спартака»

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Квинси Промес поддержал Ангелину Мельникову на Кубке Воронина.

Полузащитник «Спартака» с семьей посетил соревнования в Москве и встретился со спортсменкой после выступления.

«В этом сезоне Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, не раз переживала за «Спартак» на нашем домашнем стадионе.

Квинси Промес с семьей принял эстафету и тоже поддержал Ангелину на прошедшем Кубке Воронина в Москве.

Знакомство после выступления, фото на память и незабываемый опыт для семьи Квинси и самой Ангелины», – сообщает телеграм-канал «Спартака».

Фото: https://t.me/fcsmtg

Фото: t.me/fcsmtg/4612

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