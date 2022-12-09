«Зенит» предложит Ловрену новый контракт. Он может уйти бесплатно летом

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«Зенит» хочет продолжить сотрудничество с Деяном Ловреном.

По данным Bobsoccer.ru, российский клуб предложит центральному защитнику новый контракт. Срок действующего соглашения 33-летнего футболиста с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне капитан «Зенита» сыграл в 15 матчах Мир РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Полную статистику игрока сборной Хорватии, выступающего за «Зенит» с лета 2020 года, можно найти здесь.

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