«Зенит» предложит Ловрену новый контракт. Он может уйти бесплатно летом

хочет продолжить сотрудничество с .

По данным Bobsoccer.ru, российский клуб предложит центральному защитнику новый контракт. Срок действующего соглашения 33-летнего футболиста с «Зенитом» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне капитан «Зенита» сыграл в 15 матчах Мир , забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Полную статистику игрока сборной Хорватии, выступающего за «Зенит» с лета 2020 года, можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ