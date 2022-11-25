Ловрен попал в сборную 1-го тура ЧМ-2022 от WhoScored. У него 7,8 за матч с Марокко

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Деян Ловрен попал в символическую сборную 1-го тура ЧМ-2022 по версии WhoScored.

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» получил оценку 7,8 за матч с Марокко (0:0).

В сборную также вошли вратарь Тибо Куртуа (8,3), защитники Тоби Алдервейрелд (оба – Бельгия, 8,0), Анхело Пресиадо (Эквадор, 8,0), Жорди Альба (8,3), хавбеки Дани Ольмо (оба – Испания, 8,7), Букайо Сака (9,2), Джуд Беллингем (оба – Англия, 8,4), Адриен Рабьо (8,7), форварды Антуан Гризманн (оба – Франция, 8,8), Эннер Валенсия (Эквадор, 8,8).

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