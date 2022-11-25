Ловрен попал в сборную 1-го тура ЧМ-2022 от WhoScored. У него 7,8 за матч с Марокко

Деян Ловрен попал в символическую сборную 1-го тура ЧМ-2022 по версии WhoScored.

Защитник сборной и получил оценку 7,8 за матч с Марокко (0:0).

В сборную также вошли вратарь (8,3), защитники Тоби Алдервейрелд (оба – , 8,0), Анхело Пресиадо (Эквадор, 8,0), (8,3), хавбеки Дани Ольмо (оба – , 8,7), Букайо Сака (9,2), Джуд Беллингем (оба – , 8,4), Адриен Рабьо (8,7), форварды (оба – , 8,8), Эннер Валенсия ( , 8,8).