Ловрен пошутил над Брозовичем в соцсетях: «Он ел пирожные на ужин. Ел бы салями – пробежал бы больше»

Деян Ловрен пошутил над партнером по сборной Марцело Брозовичем в социальных сетях.

Во вторник официальный аккаунт федерации футбола Хорватии в Instagram* опубликовал статистику полузащитника сборной Хорватии Марцело Брозовича в матче ЧМ-2022 со сборной Канады (4:1). Брозович пробежал во время матча 13,9 километра – больше, чем любой другой игрок.

«Он ел пирожные на ужин. Если бы поел салями и сыра – пробежал бы 14,5 километра», – написал в комментариях защитник и сборной Хорватии Деян Ловрен.

«Мы передадим повару, чтобы заказал два кулена (копченая колбаса из свинины с пряностями, распространенная на Балканах – прим. Sports.ru) к матчу с Бельгией», – ответила SMM-служба союза.

сыграет с Бельгией в заключительном туре группового этапа в четверг, 1 декабря.

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