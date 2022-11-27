Деян Ловрен: «Горжусь, что я капитан «Зенита». Остаться и помочь ему было правильным решением»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен рад, что продолжает играть за .

– Когда вы решили остаться в «Зените», думали ли, что это может повлиять на положение в сборной?

– И да, и нет. У меня было очень много мыслей в голове, что же мне делать. Думаю, остаться и помочь было правильным решением.

Я горжусь, что я капитан «Зенита». Сейчас команда проводит хороший сезон.

Далич меня поддержал. Сказал, что я должен остаться. Сделал все правильно, – сказал Ловрен.