Королевская семья Катара не заинтересована в покупке «Ливерпуля»
Королевская семья Катара не заинтересована в покупке «Ливерпуля».
Об этом сообщает ESPN.
Ранее владеющая клубом компания Fenway Sports Group (FSG) выставила английский клуб на продажу.
Сообщалось, что владельцы «Ливерпуля» выслушают предложения о покупке клуба на сумму не менее трех миллиардов фунтов.
FSG купила «Ливерпуль» в октябре 2010 года за 300 миллионов фунтов.
Боссы «Ливерпуля» готовы продать клуб. В 2010-м купили за 300 млн – теперь рассчитывают на 4 млрд
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