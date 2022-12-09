Королевская семья Катара не заинтересована в покупке «Ливерпуля».

Об этом сообщает ESPN.

Ранее владеющая клубом компания Fenway Sports Group (FSG) выставила английский клуб на продажу.

Сообщалось, что владельцы «Ливерпуля» выслушают предложения о покупке клуба на сумму не менее трех миллиардов фунтов.

FSG купила «Ливерпуль» в октябре 2010 года за 300 миллионов фунтов.

Боссы «Ливерпуля» готовы продать клуб. В 2010-м купили за 300 млн – теперь рассчитывают на 4 млрд