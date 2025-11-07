Воспитанник «Краснодара» Дашин про инфраструктуру в университете в США: «У нас такого нет – не только в университетах, но и во многих профессиональных клубах»

Павел Дашин оценил инфраструктуру в университете в США.

Воспитанник «Краснодара» Павел Дашин рассказал по поводу спортивной инфраструктуры в университете в США.

– Как устроен кампус? Какие там спортивные объекты?

– Тренировочное футбольное поле и стадион. Бейсбольные площадки, теннисные корты, баскетбольный и волейбольный стадион.

Плюс для баскетбола и волейбола есть отдельная тренировочная площадка. Для студентов-атлетов есть стадион с беговой дорожкой. Для восстановительных процедур можно прийти в медицинский центр.

Достаточно неплохой уровень.

– Откуда у университетов деньги на это?

– Наверное, от студентов, каждый из которых платит за обучение по 50-60 тысяч долларов в год. Плюс спонсоры и выпускники. И, конечно, главный фактор – федеральная поддержка.

Думаю, из всех этих ресурсов и складываются такие условия.

– Когда смотришь на инфраструктуру американских университетов не из позиции воспитанника «Краснодара», она поражает. Но у тебя другой случай. После переезда было ощущение, что там все чуть ниже уровнем?

– Конечно, после академии «Краснодара» меня особо не удивить. Но я понимал, что «Краснодар» – это «Краснодар». Совершенно особый уровень.

Единственное, что действительно удивляло: все это у них есть в университетах.

Думаю, не стоит говорить, что у нас такого нет – не только в университетах, но и во многих профессиональных клубах, – сказал Павел Дашин в интервью Спортсу’‘ .

