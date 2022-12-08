Беллингем о Холанде: «Он классный парень, мы часто переписываемся. Перед первой игрой на ЧМ он пожелал мне удачи, а после написал: «Молодец»

Джуд Беллингем рассказал, что переписывается с .

«Он всегда меня подбадривает. Он пожелал мне удачи перед первой игрой [на ], а после матча написал мне: «Молодец». Он классный парень.

Время от времени мы переписываемся. Обычно, когда мы оба играем, это происходит чаще, но, честно говоря, обычно это всякие глупости.

Иногда, если он находит что-то смешное, или если я вижу что-то, о чем мы говорили раньше, мы отправляем это друг другу. Но это происходит не каждый день», – сказал полузащитник дортмунской и сборной в интервью BBC Radio 5.

Эрлинг Холанд выступал за «Боруссию», прежде чем перейти в летом 2022 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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