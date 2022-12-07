Глава «ПСЖ» о Беллингеме: «Потрясающий игрок, один из лучших на ЧМ. Не буду скрывать – все его хотят»
Нассер Аль-Хелайфи высказался об интересе топ-клубов к Джуду Беллингему.
«Он потрясающий игрок. Один из лучших на ЧМ-2022. Он спокоен, уверен в себе... все хотят его, я не собираюсь этого скрывать.
Я уважаю «Дортмунд», поэтому тот, кто хочет Беллингема, должен говорить с «Боруссией», – сказал владелец «ПСЖ».
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