Глава «ПСЖ» о Беллингеме: «Потрясающий игрок, один из лучших на ЧМ. Не буду скрывать – все его хотят»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Сборная Англии по футболу бундеслига Германия лига 1 Франция ЧМ-2022 Нассер Аль-Хелайфи Джуд Беллингем Футбол

Нассер Аль-Хелайфи высказался об интересе топ-клубов к Джуду Беллингему.

«Он потрясающий игрок. Один из лучших на ЧМ-2022. Он спокоен, уверен в себе... все хотят его, я не собираюсь этого скрывать.

Я уважаю «Дортмунд», поэтому тот, кто хочет Беллингема, должен говорить с «Боруссией», – сказал владелец «ПСЖ».

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