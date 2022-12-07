Глава «ПСЖ» о Беллингеме: «Потрясающий игрок, один из лучших на ЧМ. Не буду скрывать – все его хотят»

высказался об интересе топ-клубов к .

«Он потрясающий игрок. Один из лучших на . Он спокоен, уверен в себе... все хотят его, я не собираюсь этого скрывать.

Я уважаю , поэтому тот, кто хочет Беллингема, должен говорить с «Боруссией», – сказал владелец .

«Реал» не даст 150 млн евро за Беллингема. «Ливерпуль» считают серьезным конкурентом в борьбе за него

«Челси» хочет подписать Беллингема, Райса и Гвардиола. Переговоры начнутся в ближайшие недели

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ