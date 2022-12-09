«В обороне Германии нет игрока-стержня, каким был Хуммельс. Это особенно было заметно в матче с Японией». Савичев о ЧМ-2022

Юрий Савичев высказался о вылете сборной Германии с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

— Травмы Ройса и Вернера ударили по игровой мощи Германии?

— Не настолько, чтобы стать главной причиной провала. Потеря Ройса не была неожиданностью. Странно, но подобное случается с ним перед крупными турнирами не в первый раз.

Вернер неплохо выглядел в «Лейпциге». Но у Флика есть и Хавертц, забивший пару мячей Коста-Рике, и Сане с Гнабри. Так что с атакой все обстояло не так плохо.

— Согласен, что время Мюллера в сборной ушло?

— Да. Томасу уже за 30... И, как говорят, после чемпионата мира он собирается заканчивать. Видимо, об этом знают и в «Баварии», где в последнее время его меняют минут за 20 до конца.

У него больше всех матчей за сборную, он лидер по забитым голам. И, конечно, атаке Бундестим будет не хватать его характера, сумасшедшего настроя на борьбу. Но, к сожалению, время не остановишь.

— Зато все отмечают появление большой группы талантливой молодежи. Мусиала действительно может вырасти в одного из лучших игроков мира?

— Насчет лучшего в мире — это пошло с подачи журналистов. Но игрок действительно интересный. Шустрый, с отличным дриблингом, идеальной техникой и приемом мяча. Неслучайно он на ведущих ролях в «Баварии» и самый дорогой игрок сборной Германии, который уже стоит 100 миллионов.

Но парень только приоткрыл дверь в большой футбол. И в Катаре это чувствовалось, хотя он и блеснул в нескольких эпизодах. Ему надо крепнуть, а главное, научиться оставлять волнение в раздевалке.

— В каких переменах нуждается сборная Германии?

— Главная задача — усиление и качественная перестройка обороны. Особенно в центральной зоне и на правом фланге. Еще в этой линии нет игрока-стержня, каким был Хуммельс. Это особенно было заметно в матче с Японией.

В остальных линиях достаточный выбор футболистов хорошего уровня. И в распоряжении тренерского штаба целая россыпь талантливых ребят — защитники Шлоттенберг и Белла-Котчап, нападающие Хавертц, Адейеми, Мукоко и тот же Мусиала. Но им, как говорится, надо обрасти мясом, набраться опыта. Вполне возможно, что они выстрелят на Евро-2024, подтвердив, что опыт Катара не прошел даром, – сказал экс-форвард «Санкт-Паули» и сборной СССР, проживающий ныне в Гамбурге.

Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022. Он считает, что защитник не вписывается в модель игры Германии

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