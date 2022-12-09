«Мбаппе — черепашка‑ниндзя, тащит на панцире Францию». Быстров о Килиане
Владимир Быстров назвал сборную Бразилии главным фаворитом ЧМ‑2022, а Францию — теневым.
«Бразилия, потому что я за них болел с самого начала. И они были у меня одни из фаворитов этого турнира. Наряду с Сербией. Сербия разочаровала. Жалко!
Но французы все‑таки тихой сапой крадутся, от игры к игре прибавляют. Мбаппе — зверюга, черепашка‑ниндзя, просто тащит на себе на панцире эту Францию. Вроде все спокойно, взял, схватил, побежал, пробежал. Стенка, гол, пас – все!» — сказал экс-игрок сборной России.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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