Мбаппе побил рекорд Пеле, забив 9 голов на ЧМ до 24-летия. У бразильца было 7 мячей
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд ЧМ по голам.
Футболист, представляющий «ПСЖ», сделал дубль в игре с Польшей (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.
Теперь на счету 23-летнего Мбаппе 9 мячей на чемпионатах мира. До 24 лет никто быстрее него столько не забивал. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Пеле – 7 мячей до 24-летия.
Также следует отметить, что до этого дня самым молодым футболистом с 8 мячами на ЧМ был португалец Эйсебио (24 года и 182 дня).
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
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