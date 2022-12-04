Мбаппе побил рекорд Пеле, забив 9 голов на ЧМ до 24-летия. У бразильца было 7 мячей

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд ЧМ по голам.

Футболист, представляющий «ПСЖ», сделал дубль в игре с Польшей (3:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

Теперь на счету 23-летнего Мбаппе 9 мячей на чемпионатах мира. До 24 лет никто быстрее него столько не забивал. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Пеле – 7 мячей до 24-летия.

Также следует отметить, что до этого дня самым молодым футболистом с 8 мячами на ЧМ был португалец Эйсебио (24 года и 182 дня).

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

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