«Англия выиграет ЧМ-2022. Лишь Бразилия может дать ей равный бой. Франция совершенно не пугает – только Мбаппе». Фердинанд о турнире в Катаре

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что команда выиграет .

«Я смотрел матч , которую я считал одним из фаворитов, против Польши. Но у французов не хватает из-за травм пяти игроков основы, она ослаблена. После игры я совершенно не боюсь Франции. Страх внушает лишь Мбаппе.

Франция ничего не показала, она рассчитывает на индивидуальные действия. Если Англия сдержит Мбаппе, не вижу проблем на пути к победе над Францией.

Англия играла с чемпионами Африки, кстати, а Франция обыграла Польшу, которая очень слабо выступала на ЧМ-2022.

Англия – более сильная команда, сто процентов. Думаю, она выиграет чемпионат.

Равный бой ей может дать лишь , у других команд я вижу слабые места. Англия способна за счет физической подготовки доминировать над остальными», – сказал Фердинанд в ролике на своем YouTube-канале.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ