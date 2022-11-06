Шоу про 1:3 с «Астон Виллой»: «МЮ» страдал и не заслужил победы. Начали небрежно, легко отдавали мяч»

Люк Шоу считает, что плохо сыграл против (1:3).

«Мы проиграли матч в первые 20 минут каждого тайма. Знали, что у них новый тренер и толпа будет за них. Если начинаешь медленно в таких матчах, то проигрываешь. Мы не были достаточно хороши.

Мы всегда верили, что можем выиграть, даже при счете 0:2. Говорили о том, что хорошо начали второй тайм, но пропустили снова. Начали небрежно, слишком легко отдавали мяч, это недостаточно хорошо. Мы страдали сегодня и не заслуживали победы», – сказал защитник «МЮ».