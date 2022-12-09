Президент «ПСЖ» о Роналду: «Легенда, звезда, восхищаюсь им. Но трансфер невозможен»

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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи исключил подписание форварда Криштиану Роналду.

«Он легенда, звезда. Я восхищаюсь им и люблю как футболиста и как профессионала. Он потрясающий игрок. Ему сейчас 37, а он все еще великолепен.

Но его хочет подписать каждый клуб. В нашем случае проблема заключается в том, что у нас полно футболистов на его позиции. Честно говоря, это невозможно», – сказал Аль-Хелайфи.

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