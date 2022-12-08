Тайсон Фьюри: «Руни – легенда. Надеюсь, устроим спарринг – мне нужен кто-то поменьше меня для подготовки к Усику»

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри хочет побоксировать с .

Ранее главный тренер предложил посвятить Цыганского Короля в рыцари.

«Уэйн Руни – настоящая легенда, я рос на его матчах за Англию и . Так что очень приятно услышать такое от него.

Он большой фанат бокса, он из боксерской семьи. Так что, надеюсь, мы сможем устроить небольшой спарринг в будущем. Мне нужен кто-то поменьше меня для подготовки к Усику. Уэйн, если ты слышишь, выходи на связь!» – сказал Фьюри.

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