Тайсон Фьюри: «Руни – легенда. Надеюсь, устроим спарринг – мне нужен кто-то поменьше меня для подготовки к Усику»

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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри хочет побоксировать с Уэйном Руни.

Ранее главный тренер «Ди Си Юнайтед» предложил посвятить Цыганского Короля в рыцари.

«Уэйн Руни – настоящая легенда, я рос на его матчах за Англию и «Манчестер Юнайтед». Так что очень приятно услышать такое от него.

Он большой фанат бокса, он из боксерской семьи. Так что, надеюсь, мы сможем устроить небольшой спарринг в будущем. Мне нужен кто-то поменьше меня для подготовки к Усику. Уэйн, если ты слышишь, выходи на связь!» – сказал Фьюри.

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