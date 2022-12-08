Тайсон Фьюри: «Усик уже побеждал большого парня – Энтони Джошуа. А я немногим больше его»

Чемпион WBC в тяжелом весе высказался относительно роста украинца .

«Усик уже побеждал большого парня – . А я немногим больше его. Он намного больше, чем Мухаммед Али, больше Эвандера Холифилда, Майка Тайсона и Джо Фрейзера.

Возможно, он такого же размера как Джордж Форман. И раньше все говорили «большой Джордж Форман», а сейчас говорят «маленький Усик».

Время покажет, достаточно ли велик Усик, чтобы свергнуть Фьюри», – сказал британец.

Отец Фьюри: «Усик не сможет побить Тайсона. Он просто слишком маленький»

Фьюри вызвал на бой Усика. Украинец был в Лондоне на поединке Тайсона с Чисорой