Тайсон Фьюри высказался о возрасте .

«Посмотрите на Криштиану Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты, жил в шоколаде.

Но даже Роналду, который так заботился о себе, сейчас на спаде... Что же тогда будет с боксером, которого колотили последние 20 лет.

Возраст не щадит никого, независимо от образа жизни. Неважно, даже если ты никогда не пил, не бегал по жестким покрытиям.

Без разницы, кто ты. Возраст в конце концов возьмет свое», – сказал британский боксер.

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