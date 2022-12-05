Уэйн Руни: «Фьюри надо посвятить в рыцари, он легенда бокса. Не думаю, что его смогут победить»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» высказался о достижениях боксера Тайсона Фьюри.

4 декабря чемпион WBC в тяжелом весе одержал победу техническим нокаутом над Дереком Чисорой.

«Он лучший из всех, кого мы видели за многие годы. Я не думаю, что кто-либо сможет его победить. Я считаю его абсолютной легендой за то, что он сделал для бокса. Он умеет развлечь, его навыки поражают. У него невероятный характер.

Честно говоря, я думаю, что его следует посвятить в рыцари. Он не боялся ездить за границу и выигрывал там титулы. Он и защищал титулы за границей. Он олицетворяет собой бокс», – сказал главный тренер в интервью Talksport.

Тайсон Фьюри – один из ярчайших боксеров поколения, но что стоит за этим образом?

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