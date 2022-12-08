Кака: «Роналдо для бразильцев просто толстый парень, идущий по улице. Иностранцы его больше уважают»
Экс-хавбек сборной Бразилии Кака рассказал об отношении жителей страны к Роналдо.
«Это странно прозвучит, но многие бразильцы не поддерживают свою сборную. Такое бывает.
Вы, увидев Роналдо, воскликнете «ого», но в Бразилии к нему другое отношение. Он просто толстый парень, идущий по улице.
Сейчас в Бразилии многие говорят в негативном ключе и о Неймаре.
Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, и я его люблю, но в Бразилии его уважают не так, как за ее пределами. Я вижу со стороны иностранцев больше уважения к нему», – отметил Кака в эфире BeIN Sports.
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