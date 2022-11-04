Аршавин о реакции Кака на идею провести матч легенд России и Бразилии: «Он на меня такими глазами посмотрел: «Ты про что?»
Андрей Аршавин говорил с Кака по поводу идеи провести матч легенд сборных России и Бразилии.
«Бородюк звонил, да. Но пока никакой конкретики нет.
Я разговаривал с Кака, он вообще не в курсе про этот матч. Больше мне добавить нечего. Если матч состоится – я приму участие.
Но вот я день назад разговаривал с Кака. Он на меня такими глазами посмотрел: «Андрей, ты про что?»
Честно, ничего не знаю. Если матч будет – приму участие. Нет, так нет», – сказал бывший хавбек сборной России.
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