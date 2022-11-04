Аршавин о реакции Кака на идею провести матч легенд России и Бразилии: «Он на меня такими глазами посмотрел: «Ты про что?»

говорил с Кака по поводу идеи провести матч легенд сборных России и .

«Бородюк звонил, да. Но пока никакой конкретики нет.

Я разговаривал с , он вообще не в курсе про этот матч. Больше мне добавить нечего. Если матч состоится – я приму участие.

Но вот я день назад разговаривал с Кака. Он на меня такими глазами посмотрел: «Андрей, ты про что?»

Честно, ничего не знаю. Если матч будет – приму участие. Нет, так нет», – сказал бывший хавбек сборной России.