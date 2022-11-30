Ван Гал – журналисту: «Почему бы вам не поехать домой, если вы думаете, что мы играем скучно? Выход в плей-офф – повод для гордости»

Луи ван Гал ответил журналисту, назвавшему игру сборной Нидерландов на скучной.

«Вижу, что ваша точка зрения отличается от моей, почему бы вам не написать, что наша игра скучная. Если вы думаете, что мы играем скучно, почему бы вам не поехать домой?

Может, вы и были разочарованы, но я с вами не согласен. Я думаю, люди скорее гордятся выходом сборной в плей-офф и понимают, почему вы задаете такие вопросы. Не думаю, что все так плохо, как вы говорите», – сказал главный тренер сборной Нидерландов в ответ на замечание журналиста, что игра сборной Нидерландов «скучна до зубовного скрежета».

В последнем туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Нидерландов обыграла Катар со счетом 3:0. В 1/8 финала «оранжевые» сыграют против сборной .

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